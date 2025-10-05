Haberler

Putin'den ABD'ye Füzelerle İlgili Uyarı

Putin'den ABD'ye Füzelerle İlgili Uyarı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamada bulundu. Rus basınına konuşan Putin, ABD'nin Ukrayna'ya 'Tomahawk' seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

