Haberler

Prof. Dr. Demirak: Enerjiye erişim bir ayrıcalık değil, etik ve yeşil bir zorunluluktur

Prof. Dr. Demirak: Enerjiye erişim bir ayrıcalık değil, etik ve yeşil bir zorunluluktur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" temasıyla düzenlenen forumda, küresel enerji sorunları ve sürdürülebilir çözümler ele alınıyor. Prof. Dr. Ahmet Demirak, etik ve yeşil enerji vurgusu yaptı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" ana temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

ENERJİ, GÜVENLİK VE DİPLOMASİ AYDER'DE MASAYA YATIRILIYOR

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'nda; bakanlar, akademisyenler ve uluslararası temsilciler bir araya geliyor. Forum kapsamında küresel enerji dengeleri, enerjiye erişimde yaşanan eşitsizlikler ve diplomatik iş birlikleri ele alınıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Prof. Dr. Ahmet Demirak, Haberler.com'a özel açıklamalar yaparak forumun önemine dikkat çekti.

"ENERJİ SADECE GEREKLİ DEĞİL, ETİK VE YEŞİL OLMALI"

Prof. Dr. Ahmet Demirak, Ayder'de böyle uluslararası bir organizasyon düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçilen konunun dünyayı yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Demirak, dünyada bir yanda enerji fazlalığı yaşayan ülkeler varken diğer yanda yaklaşık 700 milyon insanın enerjiye erişemediğini belirterek, bu sorunun etik ve yeşil enerji anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Ayder Yaylası'nın yalnızca turizmle değil, bilimsel forumlar ve akademik toplantılarla da gündeme gelmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Demirak, bu vizyonun Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konulan stratejik hedeflerle örtüştüğünü ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Dünya
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor

Yunan gazeteciye verdiği yanıt basın toplantısına damga vurdu
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

Üvey annesini öldürüp firar etmişti! Cezaevinde intihar etti
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı

35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında