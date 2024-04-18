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Prens William ve Kate Middleton, gizli bir eve taşınma planları yapıyor

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Prens William ve Kate Middleton, Prenses'in iyileşme sürecini desteklemek amacıyla Windsor'daki Adelaide Cottage'a bitişik bir evde genişleme ve tadilat planları yapıyor. Ailenin bu evi genişletmeyi düşündüğü, ancak bu kararın zorluklar içerdiği belirtildi. İçeriden bir kaynak, evin şu an yaşanabilir durumda olmadığını ve kapsamlı tadilat çalışmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Galler ailesi, evin yenilenmesi için masrafları kendilerinin karşılamayı düşünüyor.

Prens William ve Kate Middleton, Prenses'in iyileşme sürecinin bir parçası olarak, gizli bir eve taşınmak için sürpriz planlar yapıyor. Kraliyet çifti, Windsor'daki Adelaide Cottage'a bitişik az bilinen bir kırmızı tuğla ek binada tadilat ve genişletme düşündüğü söyleniyor. Aile, 2022 yaz sonunda Berkshire mülküne taşındı ve dört yatak odalı bu kır evi ile Sandringham Mülkündeki Anmer Hall arasında zaman geçiriyor.

Adelaide Cottage, çocukların gittiği Lambrook Okulu'na yakınlığı ile ideal bir konuma sahip. İçeriden gelen bilgilere göre, aile, prensesin iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla şu anda boş olan bu ek binayı genişletmeyi değerlendiriyor. Ancak bu karar, kamuoyu denetimi konusunda "bilinçli" olan Galler Prensi'nin dikkatli bir yaklaşım benimsemesi gibi zorluklar içermiyor değil.

İçeriden bir kaynak, "William ve Kate, Adelaide Cottage'ı çok seviyorlar, ancak tüm aileyi zorlukla sığıyor. Anmer Hall ise çok daha büyük ve geniş arazilere sahip," dedi. Proje, Galler Prensesi'nin iyileşmesine odaklanması nedeniyle şu anda durmuş durumda, ancak planlar arka planda devam ediyor ve uygun zaman geldiğinde harekete geçmeye hazır.

"Adelaide Cottage'ın yanında kullanılmayan geniş bir kırmızı tuğla ek bina var," dedi bir başka içeriden. "Şu anda yaşanabilir durumda değil ve kullanılacaksa kapsamlı tadilat çalışmalarına ihtiyaç var. Mülkü genel kır evi arazilerinin bir parçası olarak kullanma konusunda görüşmeler sürüyor, projeyi başlatmak için doğru zamanı bulmak gerekiyor."

Kate'in iyileşme yolunda sağlıklı bir çevrede tedavisini yönetebilmesi için mekan ihtiyacı hayati önem taşıyor. Şu an için en iyi seçenek Anmer Hall, cömert boyutu ve izolasyonu ile öne çıkıyor. Kamu fonları üzerine geçmişte yaşanan tepkileri göz önünde bulunduran Galler ailesi, Adelaide Cottage ek binasının yenilenmesi için masrafları kendilerinin karşılamayı düşünüyor.

Prens William ve Kate Middleton, gizli bir eve taşınma planları yapıyor

Prens William ve Kate Middleton, gizli bir eve taşınma planları yapıyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kate Middleton Prens William Galler Magazin Yaşam Dünya Haberler

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