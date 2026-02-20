Haberler

İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew serbest bırakıldı

Güncelleme:
İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew, kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Thames Valley Polisi, soruşturmanın devam ettiğini ve başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

KAMU görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew, yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

İngiltere'de kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un serbest bırakıldığı duyuruldu. Thames Valley Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz yasaları gereği isim doğrudan telaffuz edilmeyerek, "Kamu görevinde suistimal şüphesiyle Norfolk'ta 60'lı yaşlarında bir kişiyi gözaltına aldık. Söz konusu kişi, soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştır. Norfolk'ta yaptığımız aramaların sona erdiğini teyit edebiliriz. Berkshire'daki aramalarımız ise halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın mevcut aşamasında konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağı ve herhangi bir basın toplantısı düzenlenmeyeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
