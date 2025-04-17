Porto Riko'da Elektrik Kesintisi: Yüz Binlerce Kişi Elektriksiz ve Susuz Kaldı

PORTO Riko'daki elektrik kesintisi nedeniyle yüz binlerce kişinin elektriksiz ve susuz kaldığı bildirildi.

Porto Riko'da dün öğle saatlerinde başlayan ve tüm adada etkili olan elektrik kesintilerinin devam ettiği açıklandı. Bölgede yaşanan kesintiden uluslararası havalimanı, çok sayıda hastane ve otelin de etkilendiği kaydedildi.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Porto Riko'da dün 1,4 milyon abonenin elektriksiz, 328 bin abonenin ise susuz kaldığı açıklandı. Yetkililer, yaklaşık 175 bin aboneye dün gün bitmeden yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.