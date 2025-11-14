Haberler

Portekiz'de 'Claudia' Fırtınası: 2 Ölü, 13 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Portekiz'de etkili olan 'Claudia' fırtınası nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişi, başkent Lizbon'un güneyindeki Fernao Ferro'da yaşlı bir çift. Ayrıca, 13 bin kişi elektriksiz kaldı ve 5 kişi sular altında kalan evlerinden tahliye edildi.

PORTEKİZ'de etkili olan sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 13 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Savunma Kurumu (ANEPC), ülkede etkili olan 'Claudia' fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış ve sel nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölen 2 kişinin, başkent Lizbon'un yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Setubal bölgesindeki Fernao Ferro'da evleri su basmış yaşlı bir çift olduğu belirtildi.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro da hayatını kaybeden çift için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Montenegro, "Fernao Ferro, Seixal'da yaşlı bir çiftin Claudia fırtınası nedeniyle hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Bu acıyı hafifletecek hiçbir söz yok. Aileleri ile arkadaşlarına, şahsım ve Portekiz hükümeti adına en içten taziyelerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

ANEPC, ayrıca 5 kişinin sular altında kalan evlerinden tahliye edildiğini ve yaklaşık 13 bin kişinin ise elektriksiz kaldığını bildirdi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'nden (IPMA) yapılan açıklamada ise Setubal bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle uyarı seviyesinin 'kırmızı' olan en yüksek seviyeye çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
