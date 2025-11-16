Portekiz'de Claudia Fırtınası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Portekiz'in Albufeira bölgesinde etkili olan Claudia Fırtınası, bir hortuma sebep oldu. Hortumun vurduğu kamp alanında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
PORTEKİZ'de 'Claudia Fırtınası' nedeniyle Albufeira'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Portekiz'de etkili olan 'Claudia Fırtınası', Algarve bölgesindeki Albufeira'da hortuma neden oldu. Hortumun, karavanların bulunduğu bir kamp alanını vurduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya