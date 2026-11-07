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Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırıda en az 5 ölü, en az 12 yaralı var

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Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırıda en az 5 ölü, en az 12 yaralı var
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Polonya'nın Krakow kentinin başlıca meydanındaki silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, en az 12 kişi yaralandı. Polis, saat 15.00 civarında aracıyla meydana giren saldırganın rastgele ateş açtığını, vurularak hastaneye kaldırıldığını ve iki polisin de yaralandığını bildirdi.

Polonya'nın Krakow kentinin başlıca meydanında gerçekleşen silahlı saldırıda en az beş kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi ise yaralandı. Polis saldırganın yerel saatle 15.00 civarında aracıyla meydana girdiğini ve otomobilinin içinden "rastgele" ateş açmaya başladığını belirtti.Saldırganın polis tarafından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın saldırıdan haberdar olduğu ve İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine sürekli bilgi verildiği bildirildi.Krakow şehrinin resmi hesabına göre, kurban ve yaralı sayısına ilişkin detaylar henüz netleşmedi.Şüphelinin kimliği ve saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor. Polis, X platformunda yaptığı açıklamada, "Fail, polis memurları tarafından vuruldu ve şu anda hastaneye kaldırılıyor" ifadesini kullandı.

Polis sözcüsü "Polis memurlarından edinilen bilgiye göre, şahıs askeri tarzda kıyafetler giyiyordu. Yakalama sırasında memurlar silahlarını kullandı, ancak şahıs karşılık vererek ateş açtı. Bunun sonucunda iki polis memuru da yaralananlar arasında yer aldı" dedi.

BBC
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