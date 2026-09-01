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Polonya'da İlkokullarda Telefon Kullanımı Yasaklandı

Polonya'da İlkokullarda Telefon Kullanımı Yasaklandı
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Polonya'da yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilkokullarda ders, teneffüs ve okul faaliyetleri sırasında telefon ve benzeri elektronik cihazların kullanımı yasaklandı. Düzenleme, eğitim amacıyla kullanım, acil durumlar, sağlık tehditleri ve özel ihtiyaçlar gibi istisnaları kapsıyor.

POLONYA'da yeni düzenlemeyle ilkokullarda telefon kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Polonya basını, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ülke genelindeki ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ile benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Düzenlemede, telefonların eğitim amacıyla kullanılması, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim kurulması, sağlık veya yaşam açısından doğrudan tehdit oluşturan durumlar ile bazı sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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