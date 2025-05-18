Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandıklar Kuruluyor

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandıklar Kuruluyor
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Bugün Polonya'da yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmenin katılımıyla yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak ve resmi olmayan ilk sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.

POLONYA'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor.

Polonya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Polonya'da yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçlarının bu gece açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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