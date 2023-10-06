Polonya'da bir kadın, satın aldığı salatanın içinde canlı kurbağa buldu

Polonya'da bir marketten paketli yeşillik salatası alan müşteri kadın, salatının içinde canlı kurbağa görünce şaştı kaldı. Müşteri o anları ise cep telefonuyla video çekerek paylaştı.

Polonya'da marketten paketli yeşillik salatası alan bir kadın, salata paketinin içinde canlı kurbağa buldu.

SALATADAN KURBAĞA ÇIKTI

İsminin Zwyczajna Magdalena olduğu öğrenilen müşteri kadın, salata paketinin içinde hareket eden bir şeyin olduğunu fark etti.

Salatanın içinde canlı kurbağa olduğunu gören kadın hemen o anları kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.