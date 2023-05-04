Polis memuru, otoyol kenarında doğum yapmak üzere olan kadına yardım etti

ABD'nin Florida eyaletinde devriye gezen bir polis memuru, otoyol kenarında park etmiş araçta doğum yapmak üzere olan kadının yardımına koştu. Polis memurunun doğuma yardımcı olduğu anlar ise vücut kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde devriye gezen bir polis memuru, otoyol kenarında park etmiş araçta doğum yapmak üzere olan kadının yardımına koştu. Polis memurunun doğuma yardımcı olduğu anlar ise vücut kamerasına yansıdı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Hillsborough ilçesinde 30 Nisan'da meydana geldi. Otoyol kenarında park halinde duran aracın sürücüsü 'eşinin doğum yapmak üzere olduğunu' söyleyerek, bölgede devriye gezen polis memuru Daniel Red Jones'tan panik halinde yardım istedi. Polis memuru Red Jones, park halindeki araca giderek kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Jones'un yardımı sonucunda kadının bir kız bebek dünyaya getirdiği ifade edildi.

Hillsborough Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bebeğin sağlıklı olduğu ifade edildi. Aile, bebeğe polis memurunun ismini verdi. Hillsborough Şerifi Chad Chronister, "Memur Jones'un hızla harekete geçmesi ve toplumumuza her türlü kapasitede hizmet etmeye olan bağlılığıyla son derece gurur duyuyorum. Bu onun üçüncü kez bir vatandaşın doğumuna yardım edişi. Anne, baba ve kız bebeklerine mutluluklar diliyorum. Tebrikler" dedi.