Podolyak, elleri bağlı gömülen Ukraynalıların görsellerini paylaştı - Haberler

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Podolyak, elleri bağlı gömülen Ukraynalıların görsellerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Podolyak, elleri bağlı gömülen Ukraynalıların görsellerini paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mykhailo Podolyak, Kiev bölgesinde elleri bağlanmış ve toprağa gömülmüş iki Ukraynalının görsellerini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mykhailo Podolyak, Kiev bölgesinde elleri bağlanmış ve toprağa gömülmüş iki Ukraynalının görsellerini paylaştı.

Podolyak görsellerle birlikte "Kırık tırnaklar. Bağlı eller. Kiev bölgesine bağlı Kalynivka köyünde 2 sivile ait başka bir mezar daha bulundu. Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?" açıklamasını yaptı. Kalynivka köyünde toprağa elleri bağlı bir şekilde gömülen kişilerden bir tanesinin kadın olduğu anlaşıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Kiev, Dünya, Haberler

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