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Pezeşkiyan: 'Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız'

Pezeşkiyan: 'Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız'
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde yaptığı konuşmada, ABD ile yaşanan çatışmalara değinerek toprak bütünlüklerini tüm güçleriyle koruyacaklarını ancak savaşı genişletme veya sürdürme arzusunda olmadıklarını belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuştuğunu duyurdu. Pezeşkiyan konuşmasında, ABD ile İran arasındaki çatışmalara değinerek, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya sürdürme arzusunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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