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Pezeşkiyan'dan ABD saldırılarının ardından altyapının yeniden inşası talimatı

Pezeşkiyan'dan ABD saldırılarının ardından altyapının yeniden inşası talimatı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD saldırılarında hasar gören altyapının hızla yeniden inşa edilmesi ve en iyi teknolojinin kullanılması talimatı verdi. Pezeşkiyan, bu saldırıları 'savaş suçu' olarak değerlendirerek konunun uluslararası makamlarda takip edileceğini belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşa edilmesi verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Pezeşkiyan kendisine deniz, hava ve kara ulaşımı ile sınır kapıları ve gümrüklerle alakalı raporların sunulmasının ardından ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşası ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatı verdi.

ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik saldırılarını 'savaş suçu' olarak değerlendiren Pezeşkiyan, konunun yetkili uluslararası makamlar nezdinde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan açıklamasında, "Özellikle komşu ülkelerle olan ulaşım ağlarının genişletilmesi ve demir yolu ağlarının tamamlanmasıyla ülkenin stratejik konumu daha da güçlenecek ve jeopolitik kapasitesi artacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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