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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile Görüşmeler Yükümlülüklere Bağlı Olmalı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile Görüşmeler Yükümlülüklere Bağlı Olmalı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan görüşmelerin ancak tarafların yükümlülüklerine bağlı kalması ve mutabakat maddelerinin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, tarafların yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların, mutabık kalınan metin dışında açıklama yapmasının müzakereleri olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacak. Müzakere sürecindeki ilerleme, sorumluluklarının fiili olarak yerine getirilmesi ile ölçülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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