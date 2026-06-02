Haberler

Kremlin: Zelenskiy ordusuna emir vermeli

Kremlin: Zelenskiy ordusuna emir vermeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Rus bölgelerinden çekilmesi halinde savaşın yıl sonunu beklemeden gün içinde sona erebileceğini söyledi. Ayrıca Kiev ve diğer kentlerdeki askeri tesislere yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Savaş, yılın sonuna kadar değil, günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emri vermesi gerekiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, geçen ay Ukrayna ordusunun ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek, kolejin askeri amaçla kullanılmadığını ve yakınlarında da askeri unsurların bulunmadığını kaydetti. Rus ordusunun buna karşılık verdiğini söyleyen Peskov, "Başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde bulunan askeri tesislere yönelik sistematik olarak saldırılar düzenleniyor. Bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin duraklatıldığını ancak ABD ile bu konuda temasların sürdürüldüğünü bildirdi. Müzakerelere açık olduklarını aktaran Peskov, "Hedeflerimize barışçıl müzakere yoluyla ulaşmaya hazırız. Eğer karşı taraf, bu süreci uzatmaya, barış müzakerelerini ve barışçıl çözüme yol açacak ciddi kararları reddetmeye devam ederse, özel askeri operasyon sürdürülecek. Savaş, yılın sonuna kadar değil, günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emri vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Özgür Özel, salonda 'Hain Kemal' sloganı atanları böyle susturdu

Salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'ı toz fırtınası vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Gökyüzü kahverengiye büründü, ölüm haberleri art arda geldi
Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel korkunç detayı açıkladı: Bellerinde kasaturalarla geldiler
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti