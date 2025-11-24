Haberler

Peşaver'de Jandarma Karakoluna Terör Saldırısı

Peşaver'de Jandarma Karakoluna Terör Saldırısı
Güncelleme:
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna düzenlenen terör saldırısında 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Saldırganlardan biri kendini havaya uçururken, diğer ikisi etkisiz hale getirildi.

PAKİSTAN'ın Peşaver kentinde jandarma karakoluna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yetkililer, karakola saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları sırada jandarma tarafından öldürüldüğü belirtildi. Saldırıda 3 jandarmanın hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
