Peşaver'de Jandarma Karakoluna Terör Saldırısı

PAKİSTAN'ın Peşaver kentinde jandarma karakoluna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yetkililer, karakola saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları sırada jandarma tarafından öldürüldüğü belirtildi. Saldırıda 3 jandarmanın hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.