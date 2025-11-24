Peşaver'de Jandarma Karakoluna Terör Saldırısı
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna düzenlenen terör saldırısında 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Saldırganlardan biri kendini havaya uçururken, diğer ikisi etkisiz hale getirildi.
PAKİSTAN'ın Peşaver kentinde jandarma karakoluna saldırı düzenlendiği bildirildi.
Pakistan basını, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yetkililer, karakola saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları sırada jandarma tarafından öldürüldüğü belirtildi. Saldırıda 3 jandarmanın hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya