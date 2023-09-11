Peşaver'de askeri araca bombalı saldırı: 1 asker öldü, 6 asker ve 3 sivil yaralandı

Pakistan'ın Peşaver kentinde askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker ve 3 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.