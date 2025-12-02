Peru'da Heyelan Sonucu İki Tekne Battı: 12 Ölü, 57 Kayıp
Peru'nun Ucayali Nehri'nde meydana gelen toprak kayması sonucu iki yolcu teknesinin batmasıyla 12 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin kaybolduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi edildiğini açıkladı.
PERU'daki Ucayali Nehri kıyısında iki yolcu teknesinin heyelan nedeniyle batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Peru'nun Ucayali Bölgesi'ndeki Coronel Portillo eyaletinde yer alan Iparia Limanı'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Ucayali Nehri'nde iki yolcu teknesi battı. Olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Peru Sağlık Bakanlığı, 20 yaralının tedavi altına alındığını, kurtarma ekiplerinin 18 kişiyi sağ kurtardığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya