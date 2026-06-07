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Peru'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında

Peru'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında
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Peru'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor. Sağcı aday Keiko Fujimori ile solcu aday Roberto Sanchez yarışıyor.

PERU'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanacak.

Güney Amerika ülkesi Peru'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. 2026-2031 döneminde görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde 12 Nisan'daki ilk turda en fazla oyu alan sağcı aday Keiko Fujimori ile ikinci sırada yer alan solcu aday Roberto Sanchez yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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