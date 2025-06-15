Peru'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü, 5 Yaralı

PERU'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.