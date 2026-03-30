Pentagon'un gizli planları! 4 senaryo masada

Prof. Dr. Esat Arslan, ABD'nin savaş stratejisine ve Trump yönetiminin politikalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pentagon'un birden fazla plan üzerinde çalıştığını belirten Arslan, bölgedeki kritik hedeflerin ve küresel güç mücadelesinin savaşın seyrini belirleyeceğini ifade etti.

ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, sadece bölgesel değil küresel güç dengelerini de etkiliyor. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Haberler.com ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde hem sahadaki askeri hedeflere hem de siyasi gelişmelere dikkat çekti.

"TRUMP YÖNETİMİ BAZI KONULARDA GERİ ADIM ATIYOR"

Arslan, ABD yönetiminin savaş sürecindeki tutumuna ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. "Bazı konularda Trump yönetiminin pes ettiğini görebiliyoruz" diyen Arslan, Washington'un stratejisinde değişim sinyalleri olduğunu ifade etti.

"PENTAGON'UN DÖRT AYRI PLANI VAR"

Sahadaki askeri hazırlıklara değinen Arslan, ABD'nin tek bir stratejiyle hareket etmediğini belirtti. "Pentagon'un dört tane planı var" diyen Arslan, sürecin farklı senaryolar üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI VE LARK ADASI KRİTİK"

Bölgedeki kritik noktaların önemine dikkat çeken Arslan, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünde kritik önem arz eden Lark Adası'nı kontrol altına almak hedefleri arasında yer alıyor" dedi. Bu bölgenin küresel enerji dengeleri açısından stratejik rol oynadığını belirtti.

"TRUMP'IN HEDEFİ SADECE İRAN DEĞİL"

Arslan, Trump'ın politikalarının daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Trump İran'daki rejimi değil, ABD'deki rejimi değiştirecek" sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca uluslararası gelişmelere işaret ederek, 15 Mayıs tarihinin kritik olabileceğini ve Çin lideriyle yapılacak görüşmenin önem taşıdığını belirtti.