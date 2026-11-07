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Pekin'de 7. Dünya Medya Zirvesi açıldı, 112 ülke ve bölgeden temsilciler katıldı

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Pekin'de 7. Dünya Medya Zirvesi açıldı, 112 ülke ve bölgeden temsilciler katıldı
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Pekin'de 7. Dünya Medya Zirvesi'nin resmi açılış töreni yapıldı. 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 kurum ile BM ve uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilcinin katıldığı zirve, medya alanında küresel iş birliği platformu olarak öne çıkıyor.

ÇİN'in başkenti Pekin'de 'Akıllı Çağda Medya: Fikir Birliğinden Eyleme' temasıyla düzenlenen 7'nci Dünya Medya Zirvesi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de perşembe günü başlayan ve pazartesi gününe kadar sürecek olan 7'nci Dünya Medya Zirvesi, Xinhua Haber Ajansı ve Pekin Belediyesi ortaklığında düzenleniyor. 'Akıllı Çağda Medya: Fikir Birliğinden Eyleme' temasıyla gerçekleştirilen zirvenin resmi açılış töreni bugün yapıldı. Zirveye 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve kamu kurumunun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilci katıldı.

Medya alanında bilgi alışverişi ve iş birliği açısından küresel çapta önemli bir platform niteliği taşıyan Dünya Medya Zirvesi ilk olarak 2009 yılında başlatıldı. Zirvenin bir önceki buluşması 2024 yılında Çin'in kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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