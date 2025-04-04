Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de saat 23:05'te 6.9 deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

ATEŞ ÇEMBERİ İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.