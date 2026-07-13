Haberler

Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papua Yeni Gine açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmedi.

PAPUA Yeni Gine açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de merkez üssü Lorengau kentinin 191 kilometre güneydoğu açıkları olan 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

ABD'yi ayağa kaldıran ölüm! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti