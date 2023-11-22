Papa, İsrail ve Gazze'den gruplarla görüştü

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco bugün Vatikan'da hem İsrail hem de Gazze’den birer grupla görüştü.

Papa, Hamas’ın 7 Ekim'deki saldırısında yakınları kaçırılan bir grup İsrailli ile aileleri halen Gazze'de olan Filistinli bir grupla ayrı ayrı bir araya geldi. Sabahki özel görüşmelerin ardından halka açık genel kabul töreni düzenleyen Papa burada şöyle konuştu:

"Bu sabah, biri Gazze'de yakınları rehin olan İsraillilerden, diğeri ise Gazze'de yakınları acı çeken Filistinlilerden oluşan iki heyeti kabul ettim. Çok acı çekiyorlar, her iki tarafın da nasıl acı çektiğini hissettim. Savaşların sonucu budur, ama burada savaşın ötesine geçtik, bu savaşmak değil, terörizmdir."

Papa daha sonra da "Dünyada ve Kutsal Topraklarda Barış Çağrısı" başlıklı bir video yayımladı. Video mesajında Filistin ve İsrail halklarının "iki kardeş halk" olduğunu söyleyen Papa, bu halkların ''barış içinde yaşamaya hakları olduğunu'' söyledi.

"Kutsal Topraklarda olup bitenler çok vahim" diyen Papa, "Anlaşmazlıkların her iki tarafta da dağlar kadar ölümle değil, diyalog ve müzakerelerle çözülmesi için dua edelim" diye devam etti.

Papa 'soykırım' dedi mi tartışması

Öte yandan, bu sabah Vatikan’a gelen Filistinli heyettekiler Papa’nın Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak nitelediğini söyledi.

İtalyan haber ajansı Ansa’nın haberine göre heyette yer alan Beytüllahimli Hristiyan topluluğundan Shrine Halil, "Papa, yaşananın bir soykırım olduğunu kabul etti" dedi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni ise Papa’nın "soykırım" sözcüğünü kullanmadığını savundu. Bruni, Papa’nın görüşme sonrası halka açık törendeki konuşmasına benzer ifadeler kullandığını, "her halükarda Gazze'de yaşanan korkunç durumu" ifade ettiğini belirtti.

Ancak Ansa’ya göre heyetteki diğer Filistinliler de Papa’nın "soykırım" sözcüğünü kullandığını duyduklarını söyledi.

Filistinli heyetin Papa’yı Gazze’ye davet ettiği, Papa’nın "koşullar izin verdiğinde" bölgeyi ziyaret etmeye sıcak baktığı da belirtildi.