Papa, Carlo Acutis'i Aziz İlan Etti

Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo bugün Vatikan'da on binlerce kişinin katıldığı bir törenle 2006'da 15 yaşındayken ölen Carlo Acutis'i aziz ilan etti. İlk "millennial jenereasyonu azizi" olan İtalyan genç, interneti kullanarak Katolik öğretilerini yaydığı için "Tanrı'nın influencerı" olarak anılıyor.

İtalyan bir çiftin çocuğu olarak İngiltere'de doğan, İtalya'da büyüyen Carlo Acutis, ailesinin anlatımına göre küçük yaştan itibaren Katolik inancına derin şekilde bağlıydı. Düzenli olarak kiliseye giden, çevredeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışan Acutis Katolik dernekler için internet siteleri de hazırlıyordu.

Hazırladığı sitelerden birinde, kilisenin mucize kabul ettiği vakaları online bir ansiklopediye çevirmişti.

Carlo Acutis'in en bilinen sözleri arasında, "Efkaristiya benim cennete giden otoyolum", "Bütün insanlar orijinal olarak doğarlar, ama birçoğu fotokopi olarak ölür" gibi güncel referanslar içeren deyişler var.

Yeni nesiller arasında kiliseden uzaklaşma eğiliminin sık tartışılan bir sorun olduğu Katolik Kilisesi, Carlo Acutis'i diğer gençler için bir ilham kaynağı olarak görüyor.

'Hastaları iyileştirme mucizesi'

Katolik Kilisesi azizlik mertebesine erişebilmek için iki "mucize" gerçekleştirmiş olma şartı arıyor. Kilise, Acutis'in ölümünden sonra iki hastayı iyileştirerek bu mucize şartını yerine getirdiğine hükmetmişti.

Vatikan'a göre bu mucizelerden ilki, 2013'te Brezilya'da ağır pankreas hastası bir çocuğun Acutis'e ait bir kıyafete dokunmasının ardından iyileşmesi.

İkincisi de 2022'de İtalya'da bisiklet kazası sonrası ağır bir beyin travması geçiren Kosta Rikalı bir öğrencinin annesinin, Acutis'in mezarında dua ettikten sonra kızının aynı gün iyileşmeye başladığını söylemesiydi.

Vatikan ilk vakayı 2020'de, ikincisini de geçen yıl resmen mucize olarak tanımıştı.

Bu mucizelerin onay almasıyla Carlo Acutis'in Assisi kentindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Assisili kilise yöneticileri, geçen yıl mezarı bir milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini söylüyor.

Acutis'in mezarı Assisi'deki Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne götürüldüğünden bu yana burayı ziyaret edenlerin yaş ortalamasında düşüş görüldüğü de belirtiliyor.

Katolik Kilisesi'nde azizlere ait olduğu belirtilen eşya ve saç, kemik de dahil vücut parçalarının ziyarete açılması geleneği Acutis için de yapılıyor. Genç azizin kazağından, çeşitli eşyasından parçalar, saçları farklı kiliselerde sergileniyor.

Kilise yetkilileri ve Vatikan yorumcuları bu şekilde inananların, azizlik gibi önemli bir mertebedeki insanlarla doğrudan yakınlık hissedebildiğini söylüyor.

Carlo Acutis ile aynı törende, 1925'te 24 yaşındayken hayatını kaybeden Pier Giorgio Frassati de aziz ilan edildi.

Vatikan Frassati'nin, dindar olmayan bir çevrede yetişmesine rağmen Katolik inancına bağlılığını ve sosyal yardımlarda bulunmasını vurguluyor.

törende, "Aziz Pier Giorgio Frassati ve Carlo Acutis, hepimize, özellikle de gençlere, hayatlarımızı boşa harcamamamız, ulviyete doğru yönlendirmemiz ve birer başyapıt haline getirmemiz için bir davettir" dedi.

Carlo Acutis'in annesi Antonia Salzano da Vatikan'daki törene katıldı ve burada Vatikan'ın haber sitesine açıklamada "Carlo'nun bulaşıcı inancıyla birçok kalbe, birçok hayata dokunduğuna, örnek olduğuna inanıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" dedi.