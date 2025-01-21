Panama Devlet Başkanı'ndan Trump'a Sert Yanıt

PANAMA Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı ile ilgili açıklamasına yanıt verdi. Mulino, " Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Mulino, Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına yönelik, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.