Pakistan'ın Pencap'ında otobüs ile tır çarpıştı, ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü

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PAKİSTAN'ın doğusundaki Pencap eyaletinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletine bağlı Pakpattan bölgesinde, Multan kentinden Kasur'a giden yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün devrildiği olayda çok sayıda yolcu araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı