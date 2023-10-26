Pakistan'dan göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için son uyarı: Başka seçeneğimiz yok

Tüm yasa dışı göçmenlerin 1 Kasım'dan sonra ülkeden ayrılmasını isteyen Pakistan hükümeti son kez uyardı. Birçoğu Afgan olmak üzere yüz binlerce göçmen endişeyle beklerken Pakistan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin ülke güvenliği ve kaynakları açısından şart olduğunu söyledi. Pakistan geçici İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, "Pakistan'ın bu adımı atmaktan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Pakistan hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren ülkeyi terk etmelerini istediği yasa dışı göçmenlere son uyarıyı yaptı.

PAKİSTAN, YASA DIŞI GÖÇMENLERE SON UYARIYI YAPTI

Pakistan geçici İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, ülkedeki tüm yasa dışı göçmenleri 1 Kasım'dan sonra çıkarmayı öngören kararı uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Pakistan hükümeti, çoğunluğu Afgan olmak üzere yüz binlerce göçmene son uyarıyı yaparken, gelecekleri belirsiz olan göçmenlerdeki endişe arttı.

"BU ADIMI ATMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Göçmenlerin ülkede yasa dışı barınmalarına son vermek istediklerini belirten Bugti, uygulamanın güvenlik ve kaynakları açışından önemli olduğunu söyledi. Göçmenlerin çıkış sürecinin düzenli ve hukuka uygun şekilde gerçekleşeceğini kaydeden Bugti, "Pakistan'ın bu adımı atmaktan başka seçeneği yok" dedi.