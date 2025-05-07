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Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırısına Karşılık Verecek

Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırısına Karşılık Verecek
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarına karşılık vereceklerini açıkladı. Hindistan'ın hedef aldığı bölgelerde Pakistan'da sivil kayıplar yaşandı.

PAKİSTAN Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine saldırı düzenlediğini belirtti. Chaudhry, " Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan, kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık verecek" dedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.

Pakistan güvenlik kaynakları ise Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

Pakistan hava sahasını 48 saat süreyle kapattığını duyururken, Hindistan saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, Hindistan saldırısının terör kamplarına yönelik olmadığını, sivillerin yaşadığı alanları hedef aldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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