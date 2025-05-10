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Pakistan, Hindistan'a Karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu Duyurdu

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Pakistan hükümeti, Hindistan'a karşı başlatılan 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu' kapsamında Hindistan'ın askeri üslerini hedef aldığını ve siber saldırılarla elektrik şebekesinin büyük bir kısmının işlevsiz hale getirildiğini açıkladı.

PAKİSTAN hükümeti, Hindistan'a karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Pakistan hükümeti, 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısının ardından 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'ı hedef alan Hindistan'a karşı 'Bunyan un Marsoos' operasyonunu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarda kullandığı askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Siber saldırı yoluyla Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

Pakistan, Hindistan'a Karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu Duyurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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