Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

PAKİSTAN Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Dar'ın, Arakçi'yi Pakistan'a davet ettiği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı