Pakistan'dan Gazze'ye 100 Ton Gıda Yardımı

Güncelleme:
Pakistan, Gazze'deki kıtlık nedeniyle 100 ton gıda yardımı göndermeye karar verdi. Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla hazırlanan gıda paketleri Lahor'dan yola çıktı.

PAKİSTAN'ın Gazze'ye 100 tonluk gıda yardım sevkiyatı yaptığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'deki kıtlığı teyit eden raporunun ardından Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı üzerine un, hazır yemek, yağ, reçel ile meyvelerden oluşan 100 tonluk yardım paketinin hazırlandığı ve Gazze'ye sevkiyatı için Lahor kentinden havalandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
