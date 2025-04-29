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Pakistan'da Yakıt Tankeri Patladı: 2 Ölü, 56 Yaralı

Pakistan'da Yakıt Tankeri Patladı: 2 Ölü, 56 Yaralı
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Belucistan eyaletindeki yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Yangının patlama ile sonuçlandığı bildirildi.

PAKİSTAN'ın Belucistan eyaletinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sızıntı yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesindeki bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı. Ullah, tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını kaydederek, patlama sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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