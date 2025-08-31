Pakistan'da Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi

Pakistan'da Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi. Kıdemli Bakan Aurangzeb, selin tarihindeki en büyük felaket olduğunu ifade etti ve Hindistan'ın Pakistan'a su saldığı iddiasında bulundu.

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde etkili olan selden yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, bölgedeki sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu. Aurangzeb, Pencap'ta meydana gelen selden 2 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini vurguladı. Aurangzeb, "Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi. Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor" dedi.

Aurangzeb, yerel yetkililerin eğitim kurumlarını, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını ifade ederek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Taksim'de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü

8 trans birey sopalarla kovaladıkları adamı öldüresiye dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar

Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.