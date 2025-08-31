Pakistan'da Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde etkili olan selden yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, bölgedeki sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu. Aurangzeb, Pencap'ta meydana gelen selden 2 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini vurguladı. Aurangzeb, "Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi. Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor" dedi.

Aurangzeb, yerel yetkililerin eğitim kurumlarını, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını ifade ederek, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi.