Pakistan'da saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüse düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüse düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde, fabrika işçilerini taşıyan bir otobüse el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Polis, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, saldırının Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
