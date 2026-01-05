Pakistan'da saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüse düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının Pakistan Talibanı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde, fabrika işçilerini taşıyan bir otobüse el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Polis, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, saldırının Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığını belirtti.
