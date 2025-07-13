Pakistan'da Muson Yağmurları Sebebiyle Can Kaybı 104'e Yükseldi
Pakistan'daki muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e çıkarken, 200 kişi yaralandı. Yetkililer, artan yağışlar için hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.
PAKİSTAN'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü bildirildi. Yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceği vurgulanarak, yetkililere hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya