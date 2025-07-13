Pakistan'da Muson Yağmurları Sebebiyle Can Kaybı 104'e Yükseldi

Pakistan'da Muson Yağmurları Sebebiyle Can Kaybı 104'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'daki muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e çıkarken, 200 kişi yaralandı. Yetkililer, artan yağışlar için hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

PAKİSTAN'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü bildirildi. Yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceği vurgulanarak, yetkililere hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Borcu olanlar dikkat! Kredi kartı ve kredilerde yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.