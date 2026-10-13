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Pakistan'da Multan'da yolcu treni raydan çıktı, 5 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı var

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Pakistan'da Multan'da yolcu treni raydan çıktı, 5 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı var
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Pakistan'ın Multan bölgesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

PAKİSTAN'da Multan bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin merkezi Peşaver'e giden yolcu treninin Multan bölgesindeki Sher Shah tren istasyonu yakınlarında raydan çıkması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini bir vagonda ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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