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Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı Beluci Kurtuluş Ordusu (BLA) militanları bir treni hedef aldı. Trenin makinistini yaralayan militanlar, güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 450 yolcuyu rehin aldı. Militanlar kadın ve çocukların serbest bırakıldığını belirtirken rehin alınan kişilerin tamamının Pakistanlı askerler ve diğer güvenlik teşkilatlarının mensupları olduğunu iddia etti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki ayrılıkçı militanlar, 450'den fazla kişiyi taşıyan bir yolcu trenine saldırıda bulundu. Militanlar, treni raydan çıkardıktan sonra kontrolü ele geçirdiklerini iddia ederken 6 askeri personelin öldürüldüğünü, güvenlik personeli de dahil olmak üzere 450 yolcunun rehin alındığını söyledi.

PEŞAVER'E GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Reuters'a konuşan demir yolu yetkilileri, trenin Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinden Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentine giderken saldırıya uğradığını açıkladı.

REHİNELERİN TAMAMI ASKER

Bölgeye özerklik kazandırmayı amaçlayan militan ayrılıkçı grup Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), rehinelerin Pakistanlı askerler ve diğer güvenlik teşkilatlarının mensupları olduğunu iddia etti.

Açıklamada, "Rehineler arasında Pakistan ordusu, polisi, Terörle Mücadele Gücü (ATF) ve İstihbarat Teşkilatı'ndan (ISI) aktif görevdeki personel de bulunuyor. Hepsi izinli olarak Pencap'a gidiyordu." denildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

Militanlar, kadın, çocuk ve Beluç yolcuları serbest bıraktıklarını, kalan rehinelerin tamamının Pakistan güçlerinin görevli personeli olduğunu iddia etti. Yetkililer can kaybı ve rehinelerin durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı.

TÜM KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Hükümet sözcüsü Shahid Rind, trene yönelik saldırının ardından tüm kurumların harekete geçtiğini duyururken güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Saldırı, Belucistan'ın Pakistan'dan bağımsızlığını savunan çeşitli Beluci direniş gruplarının Pakistan ve Çin'e karşı yeni ve yoğun bir saldırı başlatacaklarını duyurmalarından ve Beluci Ulusal Ordusu adını verdikleri birleşik bir örgüt kurduklarını duyurmalarından birkaç gün sonra gerçekleşti.

SON SALDIRIDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yıllardır ayaklanmalarla boğuşan Belucistan, son zamanlarda birkaç terör saldırısına tanık olmuştu. 5 Mart'taki son olayda, Khuzdar bölgesinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

silahlara nükleere para vereceğinize önce aç karnınızı doyurun

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bir yudumda hiç ederler sizi neyin kafasındasınız

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Halklar birbiri ile savaştığı için mi aç lar yoksa aç oldukları için mi birbirleriyle savaşıyorlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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