Pakistan'da görevden alınan eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenleneceği iddiası ülkeyi karıştırdı - Haberler

Pakistan'da eski başbakan Imran Han'a yönelik bir suikast hazırlığı olduğu iddiası ülkeyi karıştırdı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, kısa bir süre önce mecliste yapılan güvensizlik oylaması sonucunda görevi son bulan İmran Han'a karşı bir suikast planı olduğu iddia ediliyor.

IMRAN HAN'IN ZİYARET ETTİĞİ BÖLGELERDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Söz konusu iddia, Imran Han'ın Tahrik-i İnsaf Partisi (PTI) yetkililerini ve Pakistan güvenlik güçlerini de harekete geçirmiş durumda. İslamabad polisinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, İmran Han'ın ziyaret ettiği bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılacağı kaydedildi.

"ONUN BAŞINA GELEN HER ŞEY PAKİSTAN'A SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Öte yandan, PTI'nin gençlik yapılanması lideri ve Imran Han'ın yeğeni olan Hasan Niyazi de konuya dair sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Niyazi, "Liderimiz İmran Han'ın başına gelen her şey Pakistan'a saldırı olarak değerlendirilecektir ve tepkimiz de agresif olacaktır" ifadelerini kullandı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ