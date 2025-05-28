Pakistan'da Fırtına Felaketi: 25 Ölü, 160 Yaralı
Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan fırtına sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı. Birçok evde çökme ve elektrik kesintileri yaşandı.
PAKİSTAN'da etkili olan fırtına nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde fırtına nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi yaralandı. Yetkililer, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya