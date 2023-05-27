Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde çığ düşmesi nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

The Tribune Express gazetesinin haberine göre, Astore bölgesine bağlı Shunter Geçidi'nde çığ düştü. Olayda en az 10 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

7 BİN METRENİN ÜZERİNDE 50'DEN FAZLA DAĞ VAR

Gilgit-Baltistan bölgesinde sık sık çığ felaketi yaşanıyor. Ortalama rakımın 3 bin 250 metre olduğu Gilgit-Baltistan bölgesinde 7 bin metrenin üzerinde 50'den fazla dağ bulunuyor. Bölge ayrıca dünyadaki 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.