Pakistan Başbakanı Şerif, Çin'e resmi ziyarette bulunacak
ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23-26 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23-26 Mayıs tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 23-26 Mayıs tarihleri arasında Çin'de resmi temaslarda bulunacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı