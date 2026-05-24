Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin ziyareti için Pekin'e ulaştı

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, dört gün sürecek Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'e ulaştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gittiği başkent Pekin'de resmi ziyaretine başladı. Şerif'in ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmesi ve Başbakan Li ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve ortak gündemdeki konuların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.

Çin ziyareti dört gün sürecek Şerif, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona da katılacak. Şerif, dün Çin'in Zhejiang eyaleti merkezi Hangzhou kentine ulaşarak Çin ziyaretine başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı