Özgürlük Filosu'ndan Sınır Dışı Edilme Belgelerini İmzalamayan 8 Aktivist Açıklandı

Özgürlük Filosu'ndan Sınır Dışı Edilme Belgelerini İmzalamayan 8 Aktivist Açıklandı
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Özgürlük Filosu Koalisyonu, sınır dışı edilme belgelerini imzalamayan 8 aktivistin isimlerini açıkladı. Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan Madleen gemisi, İsrail güçlerince alıkonulmuştu.

ÖZGÜRLÜK Filosu Koalisyonu, sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivistin isimlerini açıkladı. Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyenler arasında Şuayb Ordu ve Yasemin Acar da bulunuyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki 12 aktivistten 8'inin gözaltında olduğu, 4'ünün sınır dışı edildiği duyuruldu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddeden 8 aktivist ile sınır dışı edilen 4 kişinin isimlerini açıkladı. Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyenler arasında Şuayb Ordu, Yasemin Acar, Mark van Rennes, Pascal Maurieras, Reva Viard, Rima Hassan, Thiago Avila ve Yanis Mhamdi'nin olduğu bildirildi.

Açıklamada, Baptiste Andre, Greta Thunberg, Sergio Toribio ve Omar Faiad'in ise sınır dışı edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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