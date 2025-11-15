Haberler

Özgür Özel, KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Özgür Özel, KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 42. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesine destek vereceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42'NCİ yılı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa'dayız. Heyetimizle resmi törenlere katıldık, ardından KKTC Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı ziyaret ettik. Kardeş vatanımız bağımsız KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde daima yanlarında olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
