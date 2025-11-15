Özgür Özel, KKTC'nin 42. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42'NCİ yılı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa'dayız. Heyetimizle resmi törenlere katıldık, ardından KKTC Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı ziyaret ettik. Kardeş vatanımız bağımsız KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde daima yanlarında olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.