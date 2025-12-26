CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel davetlisi olarak gittiği Lefkoşa'da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı'na seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu. CTP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen İncirli'yi tebrik eden Özel, CTP'nin 55'inci kuruluş yıl dönümünü de kutladı. İncirli de aynı tarihlerde CHP Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'e başarı dileklerini iletti.

Görüşmede iki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve ortak siyasi perspektifler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca karşılıklı dayanışma ve iş birliğinin önemi de vurgulandı.

CTP heyetinde, İncirli'ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe ve Feriha Tel eşlik etti.

CHP heyetinde ise Parti Meclisi Üyesi Necati Yağcı, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü ve Dış İlişkiler Uzmanı Enver Ömür Polat yer aldı.