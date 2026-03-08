Haberler

Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu Haber Videosunu İzle
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir kadının kendisini taciz ettiğini iddia ettiği yaşlı adamı cep telefonuyla kayda aldığı anlar sosyal medyada gündem olurken, başka bir kadının da tacize uğraması üzerine şahsa tokat atarak tepki göstermesi ve diğer yolcuların yaşananlara müdahale etmemesi dikkat çekti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşanan taciz olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç bir kadının, kendisini taciz ettiği iddia edilen yaşlı adamı cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anlar kısa sürede gündem oldu.

TACİZ ANLARINI KAYDA ALDI

Görüntülerde, toplu taşıma aracında bulunan yaşlı bir adamın genç kadını rahatsız ettiği anlar yer aldı. Tacize uğradığını fark eden kadın durumu kayda alarak tepki gösterdi.

TOKAT ATIP BAĞIRDI

Olay sırasında yanında bulunan başka bir kadının da tacize uğradığı görülürken, ikinci kadın yaşlı adama sert tepki gösterdi. Kadın, şahsa tokat atarak bağırdı ve tacize karşı koydu.

YOLCULARIN HİÇBİRİ MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerde araçta bulunan diğer yolcuların ise yaşananlara müdahale etmediği dikkat çekti. Tacize uğrayan kadınların tepkisine rağmen çevredeki kişilerin sessiz kalması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kadınların cesur tepkisini destekleyen paylaşımlar yaptı. Olayın ardından yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
İran 'ABD askerlerini esir aldık' dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi

Dünyayı sarsan iddia! ABD cephesinden beklenen yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yöntem bilindik! Vatandaşları 15 milyon TL dolandıranlar yakalandı
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı

İki Körfez ülkesi savaştan şimdiden bıktı! Çağrıları iki tarafa da
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler